Le prime dosi del vaccino Pfizer-Biontech contro il SarsCov2 arriveranno nella nostra provincia il 29 dicembre, direttamente dall'istituto Lazzaro Spallanzani di Roma con destinazione Latina. La quantità iniziale è di quaranta dosi totali, attese al Santa Maria Goretti.

Nell'ospedale del capoluogo l'antidoto contro il Covid-19 verrà somministrato inizialmente a coloro che dovranno, poi, vaccinare la popolazione. A seguire, come previsto in tutto il Paese, sarà il turno del personale sanitario che lavora nei reparti ordinari e di terapia intensiva a contatto con pazienti positivi. In Italia il V-day ci sarà domenica, quando dal sito produttivo del Belgio arriveranno le prime quantità: la dose inaugurale verrà somministrata a una infermiera dell'Istituto Spallanzani di Roma, poi sarà il turno di un operatore socio sanitario (Oss), di una ricercatrice e di due medici sempre dell'istituto capitolino. Proprio allo Spallanzani, intanto, è stata avviata la procedura per l'isolamento della sequenza della Sars-Cov-2 per verificare la cosiddetta "variante inglese": l'attuale mutazione del Covid non sarebbe un fatto né nuovo né anomalo nel decorso della pandemia in atto.

Nel Lazio tra domenica 27 e martedì 29 dicembre saranno disponibili 955 dosi di vaccino, distribuite tra le varie Asl regionali: lunedì arriveranno, oltre che nei vari ospedali della Capitale, anche a Rieti (80 dosi) e Viterbo (40 dosi); martedì sarà il turno di Latina e Frosinone (40 dosi per provincia) oltre che del territorio gestito dalla Asl Roma 6 che comprende anche Anzio e Nettuno (altre 40 dosi).

Una volta che saranno vaccinati gli operatori sanitari, si passerà immediatamente alle case di riposo. Della somministrazione delle dosi nelle Rsa, a ospiti e dipendenti, se ne occuperanno gli operatori delle Uscar (Unità Speciale di Continuità Assistenziale Regionale) e di conseguenza, anche loro, saranno tra i primi ad essere vaccinati: tra coloro che riceveranno per primi il siero allo Spallanzani, circa 100 sono proprio medici e infermieri delle Uscar del Lazio.