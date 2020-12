Si sono appostati per giorni in borghese in via delle Grugnole, una delle strade di collegamento con Tre Cancelli, che costeggia parte dell'area boschiva a ridosso del poligono militare. E' qui che, dopo giorni di verifiche in abiti civili, i militari del Nor sono entrati in azione la scorsa sera arrestando 3 persone, due italiani e un tunisino e sequestrando quasi 900 grammi di droga, tra marijuana e cocaina.

Il blitz è scattato a seguito di una capillare attività investigativa dei militari della Compagnia di Anzio, coordinati dal capitano Giulio Pisani, che hanno portato a termine accertamenti e pedinamenti di persone sospette tutte residenti nella zona di via delle Grugnole.

Sono state eseguite anche perquisizioni all'interno di vetture e nei pressi delle abitazioni dei sospettati.

Al termine dell'indagine i carabinieri hanno quindi chiuso il cerchio attorno a tre persone, già note per precedenti reati, che sono state arrestate, prelevate dai rispettivi domicili, per essere ristrette nelle camere di sicurezza della Compagnia di Anzio in attesa di comparire davanti al Giudice per la direttissima.

L'accusa è quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; mentre per quanto riguarda il materiale probatorio i militari hanno provveduto a sequestrare complessivamente 40 grammi di cocaina ancora da confezionare, altri 800 di marijuana e 6 di hascisc; stupefacente che una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato diverse migliaia di euro.

Nel blitz, scattato attorno alle 20 di martedì sera, è stata quindi circoscritta la zona, mentre l'operazione si è concentrata in particolare su alcuni sospettati tutti residenti nella zona periferica.

Prosegue così incessante l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti in zone calde del litorale romano, fasce territoriali appetibili sia per quanto riguarda gli investimenti del malaffare che per il business della droga. In questo periodo specialmente, in prossimità del Natale, la serie di controlli è stata ulteriormente intensificata per colpire gli spacciatori.