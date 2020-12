Da due giorni, formalmente, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina è sciolto e gestito da un commissario, l'avvocato Giacomo Mignano che aveva rivestito lo stesso ruolo fino a poche settimane fa, esattamente fino alla pubblicazione della sentenza del Tar sulle ineleggibilità. Il commissario Mignano resterà in carica fino alle nuove elezioni, che dovranno svolgersi entro 120 giorni dal decreto del Ministero della Giustizia che contiene lo scioglimento dell'organo di tipo elettivo subentrato dopo quella sentenza.

«Da domani mattina (oggi ndr) ricominciamo e c'è tanto da recuperare purtroppo, a causa di un atteggiamento da parte di alcuni che non ha nulla dello spirito di servizio verso tutti gli iscritti. - è il primo commento dell'avvocato Giacomo Mignano - Questo lasso di tempo perduto è andato a discapito di tanti colleghi e anche dei dipendenti della struttura. Purtroppo abbiamo assistito a scene paragonabili a certi regimi sudamericani che pensavamo di aver archiviato dagli anni Settanta e spero davvero che in futuro questo tipo di atteggiamento venga accantonato. Ciò nonostante non riesco proprio a comprendere certi eccessi. Siamo il terzo foro per importanza del Centro Italia, ciò comporta responsabilità e rispetto dell'esito delle elezioni. Spero davvero che ci sia una nuova stagione e per il resto farò il mio dovere come sempre, restando a disposizione dei colleghi fino a quando non si tornerà a votare». Come si sa, alla situazione attuale si è arrivati per l'impugnazione della elezione del precedente Consiglio dell'ordine, la cui maggioranza si era però dimessa poco prima della pronuncia sul ricorso inerente le ineleggibilità di alcuni componenti. A ottobre del 2019 c'era stata la nomina del commissario e il Ministero aveva scelto Giacomo Mignano, un professionista dello stesso Foro. Esattamente un anno dopo si è avuta la pronuncia definitiva circa la ineleggibilità dei componenti del Consiglio allora sciolto ed era seguito l'insediamento di un nuovo Consiglio con un nuovo Presidente avvenuto a scorrimento dei candidati eleggibili. Contro questo ulteriore passaggio c'è stata una mobilitazione dal basso e, al fondo di tutto, si era creato un clima difficile, quasi di inagibilità dell'organo di governo del Foro. Di fatto da qualche ora è anche iniziata la campagna elettorale per il prossimo Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina.