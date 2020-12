I carabinieri di Gaeta hanno denunciato un 46enne sorpreso sulla propria auto quando doveva invece stare in quarantena in quanto positivo al Covid19. L'uomo si è giustificato dicendo che era uscito in quanto aveva urgenti necessità mediche e dunque si era recato a Formia.

I carabinieri hanno prontamente verificato le dichiarazioni dell'uomo senza trovare riscontro alcuno di una sue presenza nel nosocomi del sud pontino. Così è scattata la denuncia.