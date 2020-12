Una lite tra genitori e figlia dai toni talmente alti che un vicino di casa ha deciso di chiedere l'intervento degli agenti del Commissariato di Polizia di Velletri che, lo scorso 14 dicembre, sono intervenuti presso un'abitazione privata a Colle d'Oro. Qui i due genitori hanno riferito che quella era una delle ripetuti liti che avevano portato la figlia a minacciarli entrambi in modo molto pesante.

In casa infatti, c'era un pistola regolarmente detenuta dal padre con cui la figlia, hanno riferito i due coniugi, li aveva ripetutamente minacciati. Ma non solo. Controllando l'arma e il munizionamento, si è scoperto, e la coppia lo avrebbe confermato, che mancava almeno un colpo. Quel colpo, lo scorso 23 novembre, era stato esploso dalla figlia contro la madre al culmine di un altro litigio. La pallottola per fortuna non aveva raggiunto la donna, ma lo scampato pericolo non aveva certo fatto desistere la giovane donna che venti giorno quella pistola l'ha impugnata di nuovo, senza però far fuoco.

A questo punto gli agenti diretti dal vice questore aggiunto Luca De Bellis hanno denunciato la donna alla Procura di Velletri e posto sotto sequestro cautelare l'arma in attesa di decisioni da parte dell'autorità giudiziaria.