Sono 174 i nuovi casi positivi in provincia di Latina registrati nelle ultime 24 ore. La Asl di Latina comunica anche 5 morti registrati sempre in un solo giorno. I guariti sono invece, in 24 ore, 279. Sale, dunque, il numero dei positivi nelle ultime 24 ore ma va tenuto conto di un fatto, ossia che in questi giorni sono aumentati i tamponi. La Regione Lazio ha infatti comunicato che ieri è stato registrato il record di test antigenici rapidi 44931, di cui oltre 25 mila eseguiti nelle farmacie. È il numero più alto di test mai eseguito in un giorno dall'inizio della pandemia.

Le 5 vittime sono nei comuni di Latina (2), Aprilia, Cisterna e Sezze.

La Asl comunica che durante le festività natalizie, gli orari delle postazioni drive-in per le esecuzioni dei test saranno i seguenti:

- 24, 26, 31 dicembre 2020 e 6 gennaio 2021 apertura fino alle ore 13:00.

- 25 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021 chiusura per l'intera giornata.

Il 24 dicembre 2020 il drive-in di Latina ICOT chiuderà alle ore 11.00

Comune per Comune i nuovi casi registrati

Aprilia 21

Bassiano 1

Campodimele

Castelforte 5

Cisterna 25

Cori 1

Fondi 6

Formia 14

Gaeta 2

Itri

Latina 53

Lenola

Maenza

Minturno 2

Monte San Biagio 1

Norma 2

Pontinia 2

Ponza 1

Priverno 1

Prossedi

Roccagorga 2

Rocca Massima 3

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 2

San Felice Circeo 2

Santi Cosma e Damiano 3

Sermoneta 3

Sezze 10

Sonnino 2

Sperlonga

Spigno Saturnia 1

Terracina 9

Ventotene

TOTALI 174