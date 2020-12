Era in compagnia di un 25enne, anch'egli di origini rom, pregiudicato e peraltro agli arresti domiciliari. La ragazzina è stata quindi prelevata e si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe riaffidarla ad una struttura di accoglienza, magari la stessa che aveva lasciato poche ore dopo il suo arrivo.

Era stata affidata ad una casa famiglia di Artena dopo essere finita in manette, ma da un mesa era sparita e la Questura di Roma aveva diramato delle note di ricerca. Solo il 23 dicembre gli agenti di Roma Capitale, che sapevano dove la giovane poteva aver cercato aiuto e riparo, l'hanno vista proprio nei pressi di un campo rom della Magliana.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli