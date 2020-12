Rimane gravemente ferito durante un giro sui go-kart nella pista che si trova lungo la Nettunense ad Aprilia, soccorso e trasferito al pronto soccorso in codice rosso un bambino di 11 anni. I carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno effettuato una serie di accertamenti presso la struttura che ospita la pista di go-kart alle porte di Aprilia. Ieri mattina infatti un bambino è rimasto gravemente ferito dopo essere uscito dalla pista superando le barriere a protezione del circuito. Il 118 ha fatto intervenire un elicottero per trasferire il ferito in un ospedale della capitale dove è ricoverato in prognosi riservata. È stata sporta una formale denuncia e per questo poche ore dopo i fatti il comando dell'arma di via Tiberio inviato sul posto le pattuglie per effettuare i necessari accertamenti.