Un arresto a Cisterna nel giorno della vigilia di Natale, i Carabinieri, in esecuzione all'ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Latina, hanno tratto in arresto P.A. 30 enne del luogo, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, poiché, a seguito di attività di indagini, riscontravano come le dichiarazioni fatte dalla nonna, attestanti la volontà di accoglienza presso il citato domicilio, non fossero attendibili. Dopo le formalità di rito il prevenuto è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Latina, come disposto dall'A.G. inquirente.