Un provvedimento scaturito a causa di un sospetto caso di contagio tra gli operatori dei cimiteri e la quarantena preventiva. I camposanti pertanto rimarranno chiusi il 27 ed il 28 dicembre per consentire i controlli mediante test antigenici e molecolari del personale coinvolto

