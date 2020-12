Per ora non si registrano danni di rilievo. La Protezione Civile sorveglia le zone sensibili dell'isola.

A Ponza , alle ore 22, si abbattuta una forte grandinata a causa della quale la strada provinciale è stata interrotta in località Tre Venti. Infatti sono stati misurati oltre 50 cm di ghiaccio. In alcune zone dell'isola il cumulo ha raggiunto gli 80 centimetri.

