A Sezze sei negozi di barbieri sono chiusi proprio nel periodo dell'anno in cui se ne ha maggior bisogno. Proprio quando, in vista del Natale o a ridosso di San Silvestro, tutti fanno visita al proprio acconciatore di fiducia per sistemare barba e capelli.

Nel paese lepino da qualche giorno ci sono sei botteghe chiuse: serrande abbassate, né barba né capelli. I barbieri aperti sono rimasti soltanto due.

Domenica 20 dicembre i barbieri di Sezze si sono dati appuntamento per stilare il programma delle aperture in vista delle feste natalizie ed offrire ai propri clienti il loro servizio, potendo contare anche su un decreto legge che consente di poter restare aperti anche nei giorni di zona rossa.

Ma qualcosa è andato storto. Il giorno dopo, lunedì 21 dicembre, uno dei presenti all'incontro è risultato positivo al Covid-19 (come detto alla riunione su otto barbieri complessivi che lavorano a Sezze, ne erano presenti complessivamente sei).

E subito è scattato l'allarme tra i barbieri che hanno partecipato alla riunione: tutti sono finiti in quarantena, vedendosi costretti a chiudere le proprie attività in attesa di effettuare i tamponi.