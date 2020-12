Alla faccia del coprifuoco ed in barba alle disposizioni e alle raccomandazioni, ad Anzio il vandalismo non conosce né rispetto per le festività né quello per le regole.

Tante le scritte apparse al centro di Anzio, dove dopo un periodo di pausa sono tornati gli atti barbarici contro il territorio. Uno scempio che ha riguardato, in particolare, via Matteotti e via Aldobradini, fino alla piazza centrale e di fianco alla Chiesa dei Ss Pio e Antonio. Le scritte sono spuntate tra la notte di Natale e la mattina di Santo Stefano ed hanno rappresentato davvero un brutto risveglio per gli anziati che hanno immediatamente condannato il gesto e chiedono a viva voce di identificare gli autori del gesto. L'ennesimo tra Anzio e Nettuno.

Al momento i vandali restano anonimi ma sono in corso le indagini per tentare di identificarli, mentre spiace constatare che ci sono persone che, anche in queste giornate di emergenza sanitaria che hanno offuscato le festività natalizie, non hanno nulla da fare se non imbrattare spazi pubblici e prendersela con il decoro pubblico.