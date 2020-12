Via alle prime vaccinazioni contro il Covid-19 all'Istituto Spallanzani di Roma, dove ieri è arrivato dal valico del Brennero il furgone-frigo con circa 10mila dosi destinate alle primissime vaccinazioni in Italia. In merito, poco fa è intervenuto il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

"Ecco le prime vaccinazioni contro il Covid allo Spallanzani. Oggi è una giornata di speranza, una giornata simbolica, ma non dobbiamo abbassare la guardia, ci aspettano ancora mesi in cui dovremo combattere.

È solo l'inizio della fine, il giro di boa. Il nostro pensiero va a chi non ce l'ha fatta, alle vittime del virus e a chi in questo momento combatte contro la malattia. A loro, e agli operatori della sanità, va dedicata questa vittoria della scienza.

Il vaccino dovrà essere distribuito a tutti in forma libera e gratuita, è un bene universale. Per ottenere dei risultati milioni e milioni di persone andranno vaccinate, bisognerà dare il via a una campagna di massa che arriverà alle persone tra qualche mese. Per questo continuiamo a seguire le regole di sicurezza. Ci aspetta ancora una lunga battaglia".