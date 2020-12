Oggi intanto si celebrano i funerali di Moretto. Il funerale è previsto quindi per le ore 15 presso la chiesa Santissima Annunziata. , con le limitazioni fissate dal decreto vigente del presidente del Consiglio dei Ministri.

Il lavoro dei detective, coordinato dai sostituti procuratore Martina Taglione e Andrea D'Angeli, si sta rivelando particolarmente complesso, intrecciato col mistero della morte di Erik D'Arienzo quattro mesi fa, un delitto che lo stesso Moretto non aveva contribuito a risolvere portando avanti la tesi che il suo giovane amico fosse caduto dal proprio scooter, mentre percorrevano la statale Pontina, in circostanze poco credibili. Una verità di comodo, poi smentita dall'autopsia oltre che dai sospetti, che tradiva il coinvolgimento di Pipistrello nel pestaggio mortale, ma anche nel tranello teso al ragazzo quella sera di fine agosto.

Alla ricerca di risposte a una serie di domande sugli ultimi giorni di vita di Fabrizio Moretto, il cinquantenne freddato con un colpo di pistola una settimana fa, gli investigatori dei Carabinieri hanno perquisito anche la sua abitazione. Non è chiaro cosa i militari cercasse e cosa possano avere trovato, fatto sta che il blitz è scattato il giorno di Santo Stefano, all'indomani delle ispezioni nei campi alla ricerca delle tracce lasciate dal killer in fuga.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli