Mentre ieri le attenzioni del Paese erano rivolte al V-Day, il giorno che simbolicamente darà il via ad una lunga campagna di vaccinazione che punta a contrastare in modo efficace il propagarsi del Covid-19, quella di oggi potrebbe essere una data altrettanto importante per Sezze e per l'intera provincia di Latina.

Intorno alle 13, infatti, a sottoporsi al vaccino studiato e lanciato dalla Pfizer sarà Alessio Trombetta, 32enne infermiere che lavora presso l'ospedale "G.B. Grassi" di Ostia, appartenente alla Asl Roma3, che è stato selezionato per essere tra i primi a ricevere il farmaco, considerato il suo ruolo all'interno della struttura sanitaria sul litorale romano, dentro un reparto di terapia intensiva Covid. Il giovane infermiere, con alle spalle già tanti anni di esperienze all'interno di diversi ospedali italiani, sarà sicuramente il primo cittadino residente a Sezze ad essere sottoposto al vaccino, ma è lecito pensare che possa essere anche il primo dell'intera provincia di Latina, considerato che nelle strutture della Asl pontina le prime cinque vaccinazioni, come confermato dalla stessa azienda, saranno effettuate nella giornata di domani.

Una bella soddisfazione e un momento da tenere nel cuore per il giovane di Sezze che diventerà protagonista di una delle tante belle storie che in questi mesi sono emerse nonostante il momento di grande difficoltà che stiamo attraversando. Un momento che sicuramente porterà nel cuore ma che non lo distrarrà da quello che svolge ogni giorno ad Ostia, all'interno di una struttura che, come tante altre, sta combattendo una battaglia importante per far tornare tutti alla normalità e sconfiggere quello che per molti è diventato un vero e proprio mostro invisibile, ma che grazie alla scienza, unita ai comportamenti che tutti dovremmo continuare a rispettare, per noi e per gli altri, oggi sembra ad un punto di svolta. Una battaglia che proseguirà, ma che finalmente fa segnare un punto a nostro favore e che da domani bisognerà ancora continuare a svolgere.