E' stato denunciato per danneggiamento aggravato, occultamento di targhe, porto abusivo di armi bianche e resistenza a pubblico ufficiale. Ha stabilito un record P.G., queste le sue iniziali, di Latina, ha forato le gomme di ben 31 auto parcheggiate in una zona di Cassino e alla fine per l'uomo è scattato un provvedimento.

Sono diverse le accuse contestate nei confronti del 38enne già conosciuto nella banca dati delle forze dell'ordine per inosservanza dei provvedimenti delle autorità e poi anche per minacce e stalking e che è stato fermato in trasferta dai carabinieri. I servizi di controllo del territorio in occasione delle festività natalizie per contrastare ogni forma di illegalità hanno portato a identificare l'uomo. Sono stati i militari della Compagnia di Cassino, della stazione Sant'Apollinare insieme al personale della Sezione Radiomobile a indagare dopo la richiesta di intervento di un gruppo di cittadini per il danneggiamento di 31 auto regolarmente parcheggiate.

Dagli accertamenti è emerso che erano state forate anche le gomme e gli investigatori inoltre hanno notato che una Bmw con una targa identificativa coperta in modo artigianale, correva per il centro abitato a forte velocità. A quel punto i carabinieri hanno intimato l'alt al conducente che invece ha proseguito la sua corsa, nonostante i militari avessero azionato ogni dispositivo. Alla fine il 38enne è stato bloccato e i carabinieri hanno sequestrato anche un coltello a serramanico, dalla visione delle immagini di sorveglianza che si trovano nella zona, è emerso che era l'autore del gesto criminoso e alla fine per lui è stato emesso un foglio di via obbligatorio. Inoltre è scattata anche una sanzione relativa al mancato rispetto delle norme in materia di Covid.