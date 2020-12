Poco più di un'ora fa è venuto a mancare Il consigliere comunale Gerardo Forte. Un volto non nuovo alla politica formiana e non solo, visto che ha ricoperto anche il ruolo di consigliere provinciale. Gerardo Forte da anni lottava contro una brutta malattia e negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate. Per l'alto rispetto delle istituzioni che lo ha sempre contraddistinto proprio alcuni giorni fa si era dimesso da consigliere comunale e ieri pomeriggio tutta la massima assise lo ha ricordato con un minuto di raccoglimento.