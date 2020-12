Mare grosso, vento fortissimo. Da questa mattina tutta la provincia è interessata da una violenta ondata di maltempo. Sulle coste, a farne le spese per primi, come sempre, sono gli stabilimenti balneari. A Terracina, sono eloquenti le immagini pubblicate dalla pagina Sei di Terracina se, che immortalano uno stabilimento balneare completamente invaso dall'acqua. La mareggiata non lascia scampo. La spiaggia, ancora una volta, è stata divorata dal mare grosso. Invano gli operatori balneari hanno accumulato sabbia a mo' di trincea nelle scorse settimane, poco possono le "barriere" di fronte alla forza dell'acqua. Anche sul litorale di Fondi, già provato da un forte fenomeno erosivo, il mare ha fatto in alcune zone praticamente sparire la spiaggia. Il Comune di Fondi già per la scorsa ondata di maltempo, quella del 4-5 dicembre scorsi aveva fatto richiesta di Stato di calamità naturale.

Fortunatamente non si verificano grossi danni sul territorio provinciale. Ad Aprilia un palo Telecom di legno in via Elba, la guaina di copertura di una cabina Enel volata in strada e in via Caltanissetta i rami di un albero in strada, nessun danno a cose o persone interviene la Polizia locale. A Latina mare in tempesta e spiaggia divorata dall'acqua. Particolarmente suggestive le immagini che arrivano da Ventotente, la piccola isola dell'arcipelago pontino colpita da una burrasca.