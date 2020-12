Sono 92 i nuovi casi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. A comunicarlo è la Asl Latina nel consueto bollettino giornaliero riguardo la pandemia sul territorio pontino. Si registrano tre decessi, uno a Gaeta, uno a Latina e l'altro registrato fuori dal territorio di competenza provinciale della Asl. Al Capoluogo spetta il numero più alto di positivi di giornata con 17 casi, seguita da Minturno con 11, Formia con 10 e Aprilia con 9. Sono 85 i guariti nelle ultime 24 ore.

Screening ai giovani

Al via la nuova campagna di screening per la ricerca del Covid-19 promossa dalla Asl di Latina e rivolta a tutti i giovani che frequentano le scuole medie superiori. I test partiranno il 28 dicembre e

sono rivolti ai giovani residenti nel Distretto 2 della Asl di Latina. E' obbligatoria la prenotazione

tramite il sito della Asl. Sul sito aziendale saranno inoltre disponibili i moduli per il consenso informato da scaricare, compilare e firmare dal genitore nel caso di studenti minori di età.

Rientri dal Regno Unito

Le persone che nei 14 giorni antecedenti alla data odierna hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran

Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale contattando il Dipartimento di Prevenzione della ASL all'indirizzo mail

ukcovid19@ausl.latina.it fornendo i propri dati anagrafici e attestando il rientro tramite carta d'imbarco o ricevuta di prenotazione del volo. I soggetti suddetti, fino all'esito del tampone, sono obbligati a rimanere in isolamento

precauzionale.

Aprilia 9

Bassiano 1

Cisterna 6

Cori 3

Fondi 6

Formia 10

Gaeta 4

Latina 17

Lenola 5

Minturno 11

Monte San Biagio 1

Norma 4

Pontinia

Ponza 2

Priverno 1

Sabaudia 2

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano 1

Sermoneta 2

Sezze 4

Terracina 2