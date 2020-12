L'incrocio tra via Tucci e via Isonzo, a due passi dal centro di Latina, ha fatto stasera da scenario all'ennesimo incidente stradale, ancora una volta per una manovra azzardata. A causare lo scontro che ha coinvolto in tutto tre mezzi, è stata infatti un'automobile che ha attraversato l'incrocio col semaforo rosso, finendo così nella traiettoria di un'ambulanza che per fortuna non era in emergenza e non trasportava pazienti. Come accertato dalla Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità - interrotta durante i i riscontri solo per il tratto di via Polusca che porta verso via Isonzo - l'ambulanza è entrata nell'incrocio da via Tucci quando dalla sua destra è sbucata una Mitsubishi Colt: il mezzo di soccorso ha urtato contro la fiancata dell'utilitaria, finita poi nella traiettoria di una Citroen C3 che arrivava da via Polusca. Tutte le persone coinvolte non hanno riportato gravi conseguenze, i feriti hanno rifiutato il trasporto in ospedale.