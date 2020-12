Una stalla, forse un fienile, è avvolto dalle fiamme. Questo pomeriggio infatti, nella zona compresa tra via Basento e via Fossignano si è sviluppato un incendio che sta tenendo impegnate le squadre dei vigili del fuoco allertati da alcuni residenti che si sono accorti di quelle fiamme altissime visibili a grande distanza nel buio della periferia apriliana. Al momento non risultano persone coinvolte, ma sembra che all'interno della rimessa vi fossero anche diversi mezzi agricoli che potrebbero aver alimentato il rogo di grosse dimensioni.