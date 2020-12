Serena Freguglia, infermiera, è stata la prima vaccinata in assoluto.

"Questo è solo l'inizio della nuova fase della lotta - ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti - perché ci attendono ancora mesi duri in cui ci vorrà responsabilità da parte di tutti. Oggi anche la provincia di Latina comincia la campagna di vaccinazione partendo ovviamente dagli operatori sanitari che hanno dato tanto in questa battaglia al virus". L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha aggiunto: "Si comincia con 40 vaccinazioni e si proseguirà tutti i giorni delle settimane a venire.

