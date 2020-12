Più nel dettaglio i nuovi casi positivi sono 1.218 a fronte di oltre 11mila tamponi. Sono 54 i decessi, 2459 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%, in media con il periodo.

Casi in aumento, ma anche i tamponi sono stati di più, mentre diminuiscono le terapie intensive. Questo, in soldoni, il bilancio giornaliero che riguarda il Coronavirus nella regione Lazio. A darne contezza è l'assessore D'Amato, che avverte: "Attenzione alta perché una terza ondata rallenterebbe la campagna vaccinale. Invito alla cautela sul tema della riapertura delle scuole secondarie e superiori".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli