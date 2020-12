È finito di nuovo nei guai uno degli spacciatori arrestati a fine ottobre perché coinvolti nel servizio di Striscia la Notizia, ripresi dalle telecamere nascoste dell'inviato Vittorio Brumotti mentre cedevano dosi di cocaina nella piazza di spaccio del quartiere popolare Nicolosi. Si tratta di A.M., algerino di 37 anni, finito in manette ieri mattina per evasione: pensava di passare inosservato, invece è stato riconosciuto e fermato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina. D'accordo con l'autorità inquirente, è stato nuovamente riportato a casa, agli arresti domiciliari, in attesa del processo che oggi sarà celebrato con rito direttissimo per il reato di evasione.

In realtà il servizio del Tg satirico di Mediaset non aveva fatto altro che rilanciare a livello nazionale una situazione nota nel capoluogo. Dopo tutto i tre pusher nordafricani erano tutti conosciuti dalle forze dell'ordine, arrestati più volte per spaccio, ma non per questo scoraggiati dall'attenzione degli investigatori, come dimostra il fatto che abbiano continuato a cedere droga alla luce del sole. Veri e propri manovali del malaffare, assoldati dai trafficanti di droga che controllano quella, come altre piazze di spaccio.