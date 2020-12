Sono 105 i nuovi casi di Coronavirus che si registrano in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Nel bollettino giornaliero della Asl pontina è segnalato un dato in lieve ribasso rispetto a ieri, con prevalenza dei casi nel comune di Latina, dove i positivi sono stati 34. Gli altri sono più o meno distribuiti equamente sul territorio provinciale. Sono 3 i decessi, uno ad Aprilia, uno a Prossedi e uno fuori provincia. Si tratta di persone di 82, 90 e 91 anni con patologie. Tre vittime che fanno salire il conto dei morti a 258 dall'inizio della pandemia. Sono in ribasso in guariti: 46 nelle ultime 24 ore.

Questo il dettaglio dei casi comune per comune:

Aprilia 9

Castelforte 2

Cisterna 9

Cori 4

Fondi 7

Formia 5

Gaeta 3

Latina 34

Lenola 1

Maenza 2

Minturno 8

Norma 1

Pontinia 4

Priverno 1

Prossedi 1

Roccagorga 1

Sabaudia 1

Sezze 2

Spigno Saturnia 1

Terracina 8

Ventotene 1