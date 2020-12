Oggi il ministero della Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus in Italia sono stati 16.202 (su 169.045 tamponi), le vittime 575 (il totale da inizio pandemia è di 73.604). Il tasso di positività è dunque del 9,58%. Ieri si sono registrati 11.212 nuovi casi e 659 morti, con 128.740 tamponi processati.



I ricoverati in terapia intensiva sono 21 in meno di ieri, per un totale di 2.528.