Si è tenuta il 22 dicembre al Tribunale di Latina l'adunanza dei creditori del concordato preventivo Corden Pharma al Tribunale di Latina. I voti, pervenuti a mezzo pec dai creditori fino al giorno antecedente l'adunanza, risultavano già essere favorevoli per il 55,15%. Alcuni creditori presenti in adunanza hanno proceduto a confermare il voto già espresso, altri l'hanno espresso al momento, incrementando la percentuale dei favorevoli.

Sono intervenute anche le società Bristol-Myers Squibb colosso farmaceutico che ha confermato il supporto promesso alla società, e Itelyum Purification S.r.l. che ha confermato gli impegni assunti nell'offerta di acquisto del ramo aziendale di Corden Pharma riguardante la piattaforma ecologica.

Il concordato Corden Pharma prevede la continuità aziendale basata principalmente sulla ristrutturazione dell'organico aziendale (con la salvaguardia di circa 300 posti di lavoro), sul progressivo spostamento del business aziendale verso settori a maggiore marginalità e sulla cessione a terzi, dopo un periodo di affitto, di un ramo aziendale "non core" (la "piattaforma ecologica").

Advisor finanziario di Corden Pharma è lo studio Bogoni con i commercialisti Renato Bogoni partner, coadiuvato dalle associate Antonella Di Tella e Beatrice Lombardini, mentre l'advisor legale è l'avvocato Luigi Amerigo Bottai partner ACBC Law&Finance.

Commissari giudiziali sono i commercialisti Domenico Sapia e Francesco Caldiero, mentre l'attestatore del piano è il commercialista Marco Costantini.

Intanto, nei giorni scorsi, la Corden Pharma Latina e Alessandro Zucconi hanno comunicato che, dopo l'Assemblea dei Creditori del 22 dicembre e con il voto favorevole al Piano concordatario, si è conclusa la mission affidata all'Amministratore Delegato che, per tale ragione, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere della Società. Corden Pharma Latina, nel ringraziare l'Ingegner Zucconi per l'impegno profuso, ha espresso «apprezzamento per la complessa e delicata opera da lui svolta a partire dal maggio 2018 ed è fiduciosa di poter affrontare, con il nuovo assetto delle deleghe operative e del rinnovato management, le prossime sfide per il rilancio della Società».

Zucconi ha a sua volta, ringraziato il Consiglio di Amministrazione ed il Socio unico per la fiducia accordatagli, nella certezza che la strada segnata è quella giusta per pervenire all'auspicato risanamento della Società e alla salvaguardia degli interessi dei Creditori e dei livelli occupazionali. Nel frattempo, proseguono positivamente le attività correlate all'affitto della Piattaforma ecologica a Itelyum S.p.A.