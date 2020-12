Incidente mortale questa mattina a Terracina. L'incidente si è verificato intorno alle 7.30 sulla Pontina, al chilometro 97,600. Ha perso la vita un uomo che percorreva la strada a bordo di una bicicletta investito da un'automobile. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto hanno eseguito i rilievi i carabinieri di Terracina. Da chiarire la dinamica dell'incidente, il conducente dell'auto, una Ford, si è subito fermato a prestare soccorso. Sul posto anche Anas, per la viabilità.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli