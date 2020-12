Prosegue incessantemente l'attività di prevenzione e contrasto ai delitti in materia di sostanze stupefacenti posta in essere dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, distintisi in una brillante operazione di servizio che consentiva l'arresto di due giovani dediti al traffico di droga ed il sequestro di un consistente quantitativo di hashish e marijuana.

Il 30 dicembre 2020, ad Aprilia, nel corso del pomeriggio, i Carabinieri del locale Norm al termine di un servizio finalizzato a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato, due persone del posto, un 27 enne ed un 22 enne, trovati in possesso, durante una perquisizione domiciliare, di 575 grammi di hashish e 90 grammi di marijuana. Dopo la convalida dell'arresto al termine del giudizio con rito direttissimo svoltosi in mattinata presso il Tribunale di Latina, i due giovani sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.