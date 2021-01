Alle 5. 27 di questa mattina, presso il Reparto di Maternità e Ostetricia della clinica Città di Aprilia è giunta la prima nata del 2021. Si tratta di una bambina con un peso di 2780 grammi. E' invece un maschietto l'ultimo nato del 2020, è arrivato nel pomeriggio di ieri.

In tutto l'anno passato, nonostante l'emergenza pandemica, ad Aprilia si sono registrati numeri importanti che confermano il trend che vuole la struttura di via delle Palme una delle preferite e più ricercate per il lieto evento: sono nati 722 bambini di cui 375 maschi e 348 femmine.