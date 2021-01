«Chiudere l'anno con una buona notizia e un grande sorriso – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto - scalda il cuore di tutti noi e ci fa guardare con speranza e ottimismo a questo nuovo anno appena iniziato. Auguri alla famigliola per il fiocco azzurro e auguri di buon anno a tutta la città».

Mamma e piccolo stanno bene e non vedono l'ora di tornare a casa dal papà, dalla sorellina e dal nonno. Quest'ultimo oggi è particolarmente emozionato e orgoglioso anche perché il neonato porta il suo stesso nome.

