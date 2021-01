I cittadini di Latina hanno festeggiato l'arrivo del 2021 in modo composto, dimostrandosi ligi alle regole imposte dalla dpcm di Natale. Alla mezzanotte di ieri lo scenario è stato davvero surreale per quei pochi che si sono ritrovati in strada nel centro del Capoluogo. Solo qualche fuoco d'artificio a dare un sentore di normalità ad un ultimo dell'anno che rimarrà impresso nella memoria di tutti. Il centro cittadino e Piazza del Popolo erano completamente deserti, tutti i residenti della zona erano affacciati ai balconi delle loro abitazioni, in molti infatti hanno scelto di restare a casa accogliendo loro malgrado le disposizioni dettate dal Governo per salutare l'arrivo di un anno di speranza.