Sono 92 I nuovi casi di Coronavirus registrati a Latina nelle ultime 24 ore. Dato in linea con quello degli ultimi giorni, così come quello dei decessi che, purtroppo, non risparmiano la nostra provincia neanche nel primo giorno del 2021. Sono tre i pazienti morti in queste ultime 24 ore a causa del Covid 19. Un paziente di Latin, uno di Terracina e uno di fuori provincia. Sono 170 i guariti.

Questo il dettaglio nei Comuni della provincia

25 Latina

12 Formia

9 Aprilia

8 Fondi

6 Cisterna

5 Minturno

4 Monte San Biagio

3 Sabaudia

3 Santi Cosma e Damiano

3 Terracina

2 Sermoneta

2 Lenola

2 Gaeta

1 Castelforte

1 Itri

1 Maenza

1 Norma

1 Pontinia

1 Prossedi

1 Roccagorga

1 Sezze