Sono in corso ulteriori accertamenti volti a verificare eventuali illeciti anche a carico della proprietaria del magazzino.

I poliziotti hanno quindi immediatamente interrotto la festa danzante e identificato tutti i presenti, contravvenzionandoli per la violazione delle norme contro la diffusione del virus COVID-19.

La Polizia di Stato di Fondi, appena trascorsa la mezzanotte che ha salutato l'arrivo del Nuovo Anno, è intervenuta in un magazzino dove una ventina di ragazzi, tra i quali anche alcuni minorenni, in spregio delle misure precauzionali vigenti, stavano beatamente festeggiando il Capodanno.

A tale scopo il Questore di Latina, sotto l'egida del Prefetto, ha previsto un articolato dispositivo di controlli in tutto il territorio pontino che, oltre alla Polizia di Stato, ha coinvolto Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Polizia Provinciale e le Polizie Locali dei comuni della provincia.

È stato impegnativo lo sforzo delle Forze dell'ordine nell'intera provincia finalizzato a verificare il puntuale rispetto delle stringenti misure adottate dal Governo per contenere il contagio da Covid-19.

