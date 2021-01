il 30 dicembre 2020, a Latina, i carabinieri della locale C ompagnia - Nucleo Operativo Sezione Radiomobile, denunciavano a piede libero una persona 34enne per guida in stato d'ebbrezza.

Il giovane, alla guida della propria autovettura, perdeva il controllo del mezzo terminando la corsa fuori dalla sede stradale. Lo stesso, alla presenza dei militari e del personale medico intervenuto sul posto, rifiutava sottoporsi agli accertamenti etilometrici e tossicologici.

Il rifiuto di sottoporsi ai previsti accertamenti ha comportato l'immediato sequestro dell'autovettura ed il ritiro della patente di guida.