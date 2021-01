Il giovane, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nello scorso mese di dicembre era stato sorpreso più volte dai militari mentre non era all'interno della propria abitazione, motivo per cui veniva segnalato all'Utorità giudiziaria. Il Tribunale di Latina decideva infine di revocare il beneficio dei domiciliari, disponendo il suo trasferimento presso una casa circondariale.

