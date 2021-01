Le indagini erano scattate a seguito del tentato suicidio di un piccolo imprenditore di Campoverde. Dai riscontri degli uomini dell'Arma è emerso che l'uomo aveva dei debiti. Nei confronti del cittadino romeno il Tribunale ha concesso i domiciliari in una struttura esterna alla regione Lazio. L'uomo era detenuto a Udine ed è coinvolto nel processo dove vengono contestati i reati di spaccio, estorsione e sfruttamento della prostituzione.

