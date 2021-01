Il nuovo anno non è iniziato nel migliore dei modi. No, perché se è vero che da un lato si è messa in moto la campagna di vaccinazione, dall'altro si continuano a registrare nuovi cluster nelle strutture per anziani della nostra provincia. Dopo gli 11 contagi tra operatori e ospiti della comunità alloggio "Il Sorriso" di Santi Cosma e Damiano e i 6 della Residenza sanitaria assistenziale "Villa Andreina" del quartiere Q4 di Latina a causa della positività di una operatrice, ieri è scoppiato un altro focolaio nel sud pontino, questa volta nella Rsa Domus Aurea di Castelforte dove si sono contati 35 positivi: 8 casi tra gli operatori e 27 tra gli anziani ospiti. La Asl di Latina ha segnalato i contagi al sindaco di Castelforte, Giancarlo Cardillo, il quale ha emesso un'ordinanza che prevede, tra l'altro, il divieto di ingresso di nuovi ospiti e l'uscita di quelli presenti nella struttura, il collocamento in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio degli operatori risultati positivi al tampone antigienico, la sanificazione dei locali e l'adozione di misure precauzionali idonee a scongiurare il diffondersi del contagio.

E non finisce qui, perché sul territorio provinciale è risultato positivo al Covid-19 anche Onorato Nardacci, commissario della XIII Comunità Montana dei Lepini e Ausoni: «Questa mattina (ieri, ndr) mi sono sottoposto a tampone rapido di controllo e sono risultato positivo al Covid-19 come gli altri membri della mia famiglia - ha annunciato Nardacci sulla pagina personale di Facebook -. Ho deciso di comunicarlo sui social come atto di responsabilità nei confronti della comunità in cui vivo, sebbene fossimo tutti già in isolamento fiduciario da alcuni giorni. Sono fiducioso e a tutti coloro che sono nella mia stessa situazione dico: coraggio presto passerà anche questo».

Il SARS-CoV-2, dunque, non allenta la pressione nemmeno in questo 2021 e la conferma sta anche nei casi registrati ieri: 113 casi (44 solo a Formia) ai quali va aggiunto il decesso di un residente a Latina che ha portato il conto totale a quota 262. Sono invece 24 i guariti delle ultime 24 ore.