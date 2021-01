Va a prendere la macchina e un fulmine le cade a 5 metri di distanza. Salva per miracolo una ragazza di 25 anni che ieri sera a Sezze, in località Colli, si è vista cadere un fulmine a pochi metri dalla sua vettura.

È accaduto nella serata, intorno alle 20, quando la ragazza è corsa sotto al diluvio e alla grandine nell'abitacolo della vettura e prima del rumore ha visto il lampo che si è abbattuto nel giardino dell'abitazione di famiglia scatenando anche un blackout in tutto il quartiere.

Per fortuna, choc a parte, la giovane neolaureata non ha riportato conseguenze fisiche. In mattinata la famiglia si è resa conto dei danni che il fulmine ha causato all'albero: "È incredibile: un unico fulmine che ha preso un alberello, nemmeno il più alto del giardino. L'hanno salvata la vettura in cui era appena salita e probabilmente qualcuno che dal cielo la protegge" ha detto il padre Massimo tirando un sospiro di sollievo