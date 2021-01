È partita da due giorni la campagna vaccinale presso le strutture del litorale romano, da Villa Nina, Mater Dei, Villa dei Pini, Villa Gaia, Angeli Custodi, Ini e Centro Gnosis. Le linee guida sono state impartite dalla direzione sanitaria della Asl Roma6 e dal manager generale Narciso Mostarda che, nel corso della visita dell'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato, ha illustrato le prossime tappe da seguire per il completamento della prima fase che coinvolge le varie strutture dei distretti socio-sanitari.

Nel corso dell'incontro, che si è tenuto presso l'Ospedale dei Castelli, era presente anche il direttore sanitario aziendale Roberto Corsi; l'appuntamento è stato anche l'occasione giusta per affrontare la tematica sanitaria dal punto di vista delle carenze e al tempo stesso degli obiettivi che la Asl Roma6 ha preannunciato per questo 2021. A partire dalla rimodulazione dell'offerta sanitaria del Noc dei Castelli che, superata la pandemia, dovrà tornare ad occuparsi dell'offerta sanitaria così come impostata all'origine, quando la struttura venne realizzata. Tra le tematiche affrontate anche l'ampliamento dell'organico, già in buona parte integrato con nuove assunzioni presso i reparti più sguarniti. La visita si è rivelata comunque un importante momento di raccoglimento per rappresentare la vicinanza e il ringraziamento nei confronti degli operatori dell'azienda, per valutare l'importanza della stanza degli Abbracci così come allestita nel reparto di medicina Covid 2 e per visionare il centro vaccinale dove era in corso la somministrazione del vaccino su alcuni operatori delle Rsa aziendali. A tal proposito il direttore generale Mostarda ha voluto quindi puntare proprio sulla profilassi riservata al personale delle strutture che ospitano le persone anziane.