L'appuntamento è previsto per il giorno dell'Epifania dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,00 alle 17,00 in Piazza Dante. L'accesso al test è su base volontaria e il risultato sarà consegnato esclusivamente all'interessato. Lo stesso sindaco Vento ha raccomandato ai cittadini di evitare assembramenti durante l'attesa, di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento.

Screening gratuito per tutti gli studenti che frequentano i plessi scolastici di Spigno Saturnia. Lo ha annunciato il sindaco della cittadina del sud pontino Salvatore Vento.

