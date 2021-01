Si tratta del "Daspo Willy", norma introdotta dopo i tragici fatti del settembre scorso a Colleferro (RM) allorquando un branco di teppisti aggredì ed uccise il giovane Willy Monteiro Duarte: tale provvedimento rende possibile tenere lontano da bar e locali pubblici persone socialmente pericolose, che hanno commesso reati o preso parte a disordini all'interno o nelle immediate vicinanze di locali, oppure altri delitti contro la persona o il patrimonio, anche aggravati dalla discriminazione e dall'odio razziale.

Alla denuncia penale si aggiunge ora, nei loro confronti, anche un Daspo, firmato dal Questore di Latina, che vieterà ai quattro violenti di frequentare o anche solo di avvicinarsi, per un anno, a locali pubblici quali pub, bar e ristoranti nonché a locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo di Latina.

Lo scorso 15 novembre 2020, a Latina, i poliziotti della Questura intervennero presso un locale della "zona dei Pub" per una violenta lite tra numerosi giovani, che hanno messo a soqquadro l'intero esercizio mediante lancio di bicchieri, sedie, tavoli, posate: all'arrivo della Polizia, due persone erano a terra ferite per lesioni da arma da taglio.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli