Deposito nazionale delle scorie nucleari, Latina non è nell'elenco stilato da Sogin. Una buona notizia per tutto il territorio provinciale dunque arriva da Sogin e dal Ministero dello Sviluppo economico, che dopo anni di rinvii hanno reso pubblico il documento che contiene le aree idonee per ospitare il deposito nazionale di scorie nucleari.

A Latina è presente la centrale di Borgo Sabotino, che è in fase di decommissioning. Le scorie vengono attualmente sistemate nel deposito temporaneo per poi essere trasferite all'estero (l?italia ha accordi con Inghilterra e Francia, molto onerosi). La realizzazione del deposito era prevista per il 2025 ma ad occhio i ritardi faranno slittare quella data. Anche perché, già oggi, alla pubblicazione delle aree idonee, s'è alzato un coro di no da parte dei comuni indicati. Nel Lazio, l'area individuata come idonea si trova nella provincia di Viterbo.

Ecco le 67aree divise per Regione:

PIEMONTE - 8 zone tra le province di Torino e Alessandria (Comuni di Caluso, Mazzè, Rondissone, Carmagnola, Alessandria, Quargento, Bosco Marengo e così via)



TOSCANA-LAZIO - 24 zone tra le province di Siena, Grosseto e Viterbo (Comuni di Pienza, Campagnatico, Ischia e Montalto di Castro, Canino, Tuscania, Tarquinia, Vignanello, Gallese, Corchiano)

BASILICATA-PUGLIA - 17 zone tra le province di Potenza, Matera, Bari, Taranto (comuni di Genzano, Irsina, Acerenza, Oppido Lucano, Gravina, Altamura, Matera, Laterza, Bernalda, Montalbano, Montescaglioso)



SARDEGNA - 14 aree tra le zone in provincia di Oristano (Siapiccia, Albagiara, Assolo, Usellus, Mogorella, Villa Sant'Antonio, Nuragus, Nurri, Genuri, Setzu, Turri, Pauli Arbarei, Ortacesus, Guasila, Segariu, Villamar, Gergei e altri)

SICILIA - 4 aree nelle province di Trapani, Palermo, Caltanissetta (Comuni di Trapani, Calatafimi, Segesta, Castellana, Petralia, Butera).

La mappa, aggiornata nel dettaglio, è riportata sul sito del Deposito nazionale (https://www.depositonazionale.it/). L'Italia deve riuscire, secondo programma, ad avviare il deposito entro il 2025.