Sembra che l'uomo avesse acceso il braciere per riscaldarsi. Sarà comunque l'autopsia che si svolgerà a Cassino a chiarire i particolari di un decesso sul quale stanno indagati i carabinieri della stazione di Scauri e della Compagnia di Formia.

La vittima è originario del Gambia e lavorava in un negozio di Scauri. Ancora da accertare le cause del decesso che potrebbe essere stata causata dalle esalazioni di monossido di carbonio.

Misterioso decesso a Scauri di un giovane straniero di 22 anni. A lanciare l'allarme nel pomeriggio di oggi è stato un amico del ragazzo che abitava in una traversa di via Appia.

