Milleottocento dosi di vaccino Pfizer sono state somministrate finora nella nostra provincia, secondo «un piano che viene rispettato quotidianamente seguendo la tabella di marcia prevista», ha precisato il responsabile della campagna vaccinale provinciale, Loreto Bevilacqua. Oltre 1.100 quantità (1.134) sono state somministrate al Santa Maria Goretti (dove ormai da qualche giorno si procede a un ritmo di 168 dosi di siero iniettato quotidianamente), 334 invece all'ospedale Dono Svizzero di Formia, 186 al San Giovanni di Dio di Fondi e 144 all'Alfredo Fiorini di Terracina.



Oggi la vaccinazione partirà anche all'Icot, dove verranno immunizzati con la prima dose 96 operatori sanitari, e alla clinica Città di Aprilia, dove invece ne saranno vaccinati 66. E sempre oggi sarà il turno anche delle prime Rsa: l'antidoto verrà somministrato sia agli operatori sia agli ospiti della Residenza Pontina a Latina, di Villa Silvana ad Aprilia e Villa Azzurra a Terracina, per un totale 162 dosi. Prosegue intanto la vaccinazione dei medici di base in vista della firma dell'accordo con la Regione Lazio: il documento prevede che i dottori di medicina generale vengano arruolati per vaccinare i cittadini. I tecnici regionali stanno lavorando su una piattaforma con cui aderire alla programmazione mentre all'ordine dei medici sono state già inviate , tramite email, le procedure per l'iscrizione e la seguente attivazione. L'obiettivo è quello di avere nel Lazio, entro il prossimo mese, oltre duemila medici da impiegare nella campagna vaccinale. Si potrà partire non appena arriveranno le prime dosi di vaccino Moderna, facilmente conservabile rispetto all'antidoto Pfizer che viene dal gelo (è mantenuto nei super congelatori a -70). «I medici di base - ha aggiunto Loreto Bevilacqua - Saranno fondamentali per vaccinare i cittadini nell'immediato futuro. Quando? Non appena arriveranno le prime dosi di antidoto che potranno essere conservate dopo lo scongelamento». Ovvero quando verranno scaricate nel nostro Paese proprio le prime quantità del siero Moderna.