Un incidente stradale si è registrato nel tardo pomeriggio di oggi nel quartiere Q5-Nascosa. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi sulla dinamica e la gestione della viabilità, un'utilitaria Suzuki Alto si è ribaltata su un fianco in via Gabrieli dopo l'impatto con un suv Dodge Journey.

Le persone che si trovavano a bordo dei due mezzi non hanno riportato gravi conseguenze, ma insieme ai soccorritori del 118 sono dovuti intervenire anche i Vigili del fuoco per aiutare gli occupanti dell'utilitaria a uscire dall'abitacolo, oltre a mettere in sicurezza i mezzi. Soltanto il passeggero della Suzuki, un'anziana donna, ha richiesto il trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso, ferita in maniera non preoccupante.