Un violento incidente tra due auto si è verificato ieri sera in via Carroceto, nel quartiere Gattone. Uno schianto che ha visto ribaltarsi anche una delle due vetture.

Lo scontro, per cause ancora da accertare, si è verificato dopo le ore 19.30 all'altezza del Victor Cafè tra una Fiat Punto grigia condotta da un uomo e una Fiat 500 rossa: nell'urto il conducente della Punto ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata.

Sul posto è immediatamente arrivata un'ambulanza del 118, che ha provveduto a soccorrere l'uomo al volante della Punto, che ha riportato lievi feriti. Sul posto inoltre si sono portati gli agenti della polizia locale di Aprilia, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire le responsabilità. Per rimuovere i mezzi incidentati è stato inoltre necessario l'intervento del pronto soccorso stradale, visto che la Punto è rimasta per diverso tempo in mezzo alla carreggiata. L'operazione di rimozione ha dunque comportato il blocco di una corsia, con conseguente rallentamento del traffico in via Carroceto e in via Isole. La situazione del traffico è comunque tornata alla normalità dopo le ore 20.