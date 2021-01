Dramma al lido di Latina, nella zona di Foce Verde, dove un uomo si è tolto la vita con un colpo di pistola.

È successo nell'area della foce del canale Mascarello, sotto al ponte di strada Valmontorio. C'erano poche persone in quel momento, ma qualcuno lo aveva notato che si aggirava a piedi prima di raggiungere l'area golenale. Poi l'esplosione del colpo di pistola: a quel punto il testimone ha visto il corpo a terra sotto al ponte e ha dato l'allarme. Sono intervenuti per primi i poliziotti della Questura, ma per l'uomo probabilmente non c'era già più niente da fare.

È atterrata anche l'eliambulanza, ma i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono in corso gli accertamenti di polizia per risalire all'identità dell'uomo.