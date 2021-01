Lamentano ritardi nell'assistenza di un loro parente e aggrediscono due infermiere del pronto soccorso della Casa di Cura città di Aprilia. L'episodio si è consumato questa mattina intorno alle 8,quando due donne hanno accompagnato un loro parente presso la struttura sanitaria per accedere alle cure. Dopo qualche minuto di attesa le due donne hanno iniziato a tradire segnali di nervosismo e improvvisamente si sono scagliate con violenza contro due infermiere in servizio, picchiandole e insultandole. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia che hanno portato le due donne in caserma e sono al lavoro per cercare di ricostruire i fatti. Probabilmente incorreranno in una denuncia per aggressione. Intanto le due infermiere sono state medicate presso la clinica Apriliana. Il pronto soccorso dopo questo gravissimo episodio resterà chiuso fino alle 14.